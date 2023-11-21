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Fenomen Canan Toprak yakın arkadaşı Dilan Polat'tan haber getirdi! Hamilelik iddiasına yanıt verdi

21.11.2023 21:09 | Son Güncelleme:
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Bir süredir gündemden düşmeyen Dilan-Engin Polat çifti hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı fenomen Canan Toprak, Dilan Polat'tan haber getirdi. Polat'ın son durumunu aktaran sosyal medya fenomeni Canan Toprak, Polat'ın cezaevinde sık sık revire kaldırıldığı ve hamile olduğu iddialarına da yanıt verdi.

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve birçok yakınıyla birlikte kara para aklama nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde sürekli baygınlık geçirdiği söylenen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan yeni haberler geldi. Polat'ın arkadaşı Canan Toprak, görüşüne gitmesiyle hakkında çıkan hamilelik ve koğuşta kavga haberleri gibi iddialara açıklık getirdi.

Dilan Polat SILA

HAMİLELİK İDDİASINA YANIT

Canan Toprak, Dilan Polat'tan getirdiği haberleri şu sözlerle paylaştı :

"Bugün Dilan’la avukat arkadaşımız Gözde görüştü. Öncelikle şunu tekrar belirteyim; Gözde, Dilan’ın veya benim avukatım değil sadece arkadaşımız. Dünden beri içim içime sığmıyordu, bir huzursuzluk vardı, giremesem bile yanına, oraya gidebilmek bile bana iyi geldi. Biz isimlerimiz yazılmadan giremediğimiz için de, arkadaşımızın avukat olması sebebiyle, yasal iznini kullanıp ziyaret edebildi.

cnn

Beni sevenlere, soranlara sevgilerimi yolluyorum, dualarından eksik etmesinler beni (Canan Topark), çocuklarımı çok özledim demiş. İlk günlere göre biraz daha iyi durumdaymış evet yani ‘magazinin günde 15 kez hastaneye yatırdığı’ gibi durumlar yok. Hamile de değil Dilan tekrar belirtiyorum.

ÇOK ÜZGÜN VE KIRGIN

Tabii ki çok üzgün, çok kırgın. Bu iyi olma halinden kastımız hiçbir şey yok gibi davranıyor demek değil. Ancak O hayatta öyle zorluklar ve acılar yaşadı ki, bu ilk değildi. Bir de benim için söylediği kıymetli sözleri var onlar da bana kalsın. Ama bir güzel haberle döndük çok şükür, ismimi yazdırdık, Allah’ın izniyle bu hafta ziyaret edebileceğim Dilan’ımı.

Dilan Polat KAPAK

Son güncelleme bu şekilde. Lütfen başka yerlerde yazanlara inanmayın ya da inanacaksanız da bana sormayın. Önemli Not: Hepinizin sevgisini desteğini dualarını selamını ilettik her görüşte soruyor zaten sizleri."

Günün Magazin olayları


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