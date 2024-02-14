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Fenomen Cemre Demirel'in sevgilisinden şiddet iddiası... Mesajını ifşa etti! 'Sana vurdum ve bunu kullanıyorsun?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 10:43 | Son Güncelleme:
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Genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Olma, olma, aday olma! Sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin.' diyen fenomen Cemre Demirel hakkında ortaya çıkan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Demirel'in sevgilisi şiddet gördüğünü söyledi ve mesajını ifşa etti.

YouTube'ta yaptığı yayınlarla tanınan bir isim haline gelen ve genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Olma, olma, aday olma! Sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin.' diyerek seslenen Cemre Demirel sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi.

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Cemre Demirel'in yayınlarında gördüğümüz sevgilisi Nilsu, fenomenden şiddet gördüğünü iddia etti.

paylaşım

Nilsu, sosyal medya paylaşımında "Soranlar için ayrılma sebebimiz" diyerek moraran yüzünün fotoğrafını paylaştı.

PAYLAŞIM

Daha sonra da Cemre Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir mesajı yayınladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nilsu, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

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