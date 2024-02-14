Fenomen Cemre Demirel'in sevgilisinden şiddet iddiası... Mesajını ifşa etti! 'Sana vurdum ve bunu kullanıyorsun?'

YouTube'ta yaptığı yayınlarla tanınan bir isim haline gelen ve genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Olma, olma, aday olma! Sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin.' diyerek seslenen Cemre Demirel sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi.

Cemre Demirel'in yayınlarında gördüğümüz sevgilisi Nilsu, fenomenden şiddet gördüğünü iddia etti.

Nilsu, sosyal medya paylaşımında "Soranlar için ayrılma sebebimiz" diyerek moraran yüzünün fotoğrafını paylaştı.

Daha sonra da Cemre Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir mesajı yayınladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nilsu, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım." ifadelerini kullandı.





