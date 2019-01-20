Fenomen çiftin korkunç ölümü

Çiftin ölümü sevenlerini yasa boğarken pek çok kişi park yönetimine tepki gösterdi.

Çiftin otopsi ve toksikoloji raporu ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Çiftin, düştükleri esnada kanlarında alkol bulunduğu, alkolün seviyesi belirlenemese de bu sebeple düşmüş olabilecekleri belirtildi.

Çiftin cenazeleri 'Hindistan'a gönderilebilecek durumda olmadığı' için geçtiğimiz aylarda ABD'de yapılmıştı.

SON KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Fenomen çiftin son anlarına ait olduğu iddia edilen fotoğraf bir anda viral oldu. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, selfie çeken bir çiftin hemen arkasında fenomen çift gözüküyor. Polis raporlarına göre fenomen çift, bu fotoğraftan saniyeler sonra yamaçtan düşerek hayatını kaybediyor.