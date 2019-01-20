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Fenomen çiftin korkunç ölümü

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 20.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

Meenakshi Moorthy ve Vishnu Viswanath adlı çift Instagram'da birlikte ziyaret ettikleri ülkeleri paylaşarak tanınmış fenomen olmuşlardı. Fenomen çiftin trajik ölümü hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Fenomen çiftin son anlarına ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf ise sosyal medyada viral oldu.

Geçtiğimiz Ekim ayında 240 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek feci şekilde can veren çiftin otopsi ve toksikoloji raporları ortaya çıktı.

240 metre yükseklikten düştüler

Fenomen Meenakshi Moorthy ve Vishnu Viswanath çifti, ABD'nin California eylaetindeki Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret edip sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunacaktı.
Ancak çiftin tatili faciayla son buldu. Genç çift Ekim ayındaki kazada, selfie çekmek isterken kayalıklaran düşerek feci şekilde can verdi.
Çiftin ölümü sevenlerini yasa boğarken pek çok kişi park yönetimine tepki gösterdi.
Çiftin otopsi ve toksikoloji raporu ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.
Çiftin, düştükleri esnada kanlarında alkol bulunduğu, alkolün seviyesi belirlenemese de bu sebeple düşmüş olabilecekleri belirtildi.
Çiftin cenazeleri 'Hindistan'a gönderilebilecek durumda olmadığı' için geçtiğimiz aylarda ABD'de yapılmıştı.

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Fenomen çiftin son anlarına ait olduğu iddia edilen fotoğraf bir anda viral oldu. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, selfie çeken bir çiftin hemen arkasında fenomen çift gözüküyor. Polis raporlarına göre fenomen çift, bu fotoğraftan saniyeler sonra yamaçtan düşerek hayatını kaybediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Meenakshi Moorthy Vishnu Viswanath instagram

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