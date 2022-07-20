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Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

20.07.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Duygu Özaslan paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tatiline tam gaz devam eden Özaslan, bikinili pozuyla olay oldu.

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

YouTube platformu için çektiği makyaj videolarıyla ünlü olan Duygu Özaslan, takipçilerinin ilgisini yıllardır kaybetmedi. YouTube platformunda halen aktif olan Özaslan, Instagram'da da sıklıkla paylaşım yapıyor.

BİKİNİLİ POZUYLA YAKTI GEÇTİ

31 yaşındaki Duygu Özaslan bikinili pozuyla olay oldu.

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Geçtiğimiz yazın aksine bu yaza oldukça fit giren Özaslan, vücuduyla dikkat çekti.

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf geçtiğimiz haftalarda Paris'te dünya evine girdi.

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

İkili sosyal medya hesabı üzerinden sık sık aşk paylaşımı yapıyor.

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

İşte Özaslan'ın Instagram pozları...

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

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Duygu Özaslan Instagram
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