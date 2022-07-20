Fenomen Duygu Özaslan bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti!

YouTube platformu için çektiği makyaj videolarıyla ünlü olan Duygu Özaslan, takipçilerinin ilgisini yıllardır kaybetmedi. YouTube platformunda halen aktif olan Özaslan, Instagram'da da sıklıkla paylaşım yapıyor.

BİKİNİLİ POZUYLA YAKTI GEÇTİ

31 yaşındaki Duygu Özaslan bikinili pozuyla olay oldu.

Geçtiğimiz yazın aksine bu yaza oldukça fit giren Özaslan, vücuduyla dikkat çekti.

Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf geçtiğimiz haftalarda Paris'te dünya evine girdi.

İkili sosyal medya hesabı üzerinden sık sık aşk paylaşımı yapıyor.

İşte Özaslan'ın Instagram pozları...





