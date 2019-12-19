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Gelin adayı Hanife evlendi! İşte ilk fotoğraflar

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.12.2019 04:11 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah fotoğrafından ilk karelerde sosyal medyaya düştü.

Gelin adayı Hanife evlendi! İşte ilk fotoğraflar

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemde yer alan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgili Kemal Ayvaz ile evlendi.

Bir döneme damga vuran Hanife başını açarak olay olmuştu.

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İLK KARELER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Çiftin nikah fotoğrafından ilk karelerde sosyal medyaya düştü.

Instagram'da yer alan "magazin tadında" adlı bir sayfa, Hanife Gürdal'ın nikahından ilk kareyi hikayeler kısmından paylaştı.

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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, kendi Instagram sayfasının hikayeler kısmından da nikah hazırlıklarına dair kareleri paylaştı. Nikah sonrası bir çekim yaptıran Gürdal, çekilen bir nikah fotoğrafını da "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" notuyla paylaştı.

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Gelin adayı, nikah sonrası sosyal medya kullanıcı isimlerindeki soyadını da henüz değiştirmedi. Hanife'nin fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağarken takipçileri bu ani kararla şaşkına uğradığını söyledi.

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Son zamanlarda giydiği mini ve dekolteli kıyafetleriyle adından söz ettiren Hanife Gürdal'ın gelinliği andıran nikah elbisesi de eleştirilerin hedefi oldu. Nikah elbisesinin derin göğüs dekolteli olmasından rahatsız olan bazı sosyal medya kullanıcıları "Gelinliğe bakınca gözüme çarpan ilk şey; dekoltesi ve yerinde duramayan askıları" gibi yorumlar yaptı.

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'de Torbalı ilçesinde doğmuştur. 3 kardeşi vardır. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan Hanife lise mezunudur. 164 cm boyunda ve 59 kg. ağırlığındadır.

Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katıldı. . İlk programında Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti.

10 ayı aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, daha sonra 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programında taliplerini aramaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep ret cevabını verdi.

19 Ekim 2016 tarihinde Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı. "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" şarkısını söyleyerek stüdyoya giren Bayhan, Hanife Gürdal'a talip oldu. Hanife, Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul etti.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. 2018 yılında Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal Kemal Ayvaz fenomen evlilik

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