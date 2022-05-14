Fenomen Merve Taşkın derin göğüs dekolteli elbisesiyle nefes kesti! Kalçasını göstererek...

23 yaşındaki güzel fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yaptığı bakirelik itirafıyla gündeme gelen Merve Taşkın, katıldığı bir partiden pozlarını paylaştı. Takipçilerine cesur pozlarını sunan Taşkın, derin göğüs dekolteli elbisesiyle mest etti.

Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı bekaret itirafıyla magazin gündemini adeta sarsmıştı. Taşkın, ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim'' ifadelerini kullanmıştı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

Instagram hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla adından söz ettiren Merve Taşkın, son olarak katıldığı bir partiden pozlarını paylaştı.

Hikayeler kısmından önce göğüs dekolteli elbisesiyle yüzünü çeken Taşkın, daha sonra arkasını dönerek kalçalarını gösterdi.

Instagram hesabında 600 bine yakın takipçisi bulunan güzel fenomen, özel hayatıyla ilgili cesur paylaşımlarını sürdürüyor.

İşte o paylaşımlar;









