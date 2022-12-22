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Fenomen Merve Yalçın yatak odasında mini elbisesiyle TikTok çekti! Ortalık alev aldı

22.12.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Merve Yalçın TikTok uygulamasında ürettiği içerikler ve çıkardığı şarkılarla ünlenen isimlerden biri oldu. Paylaşımlarıyla çok konuşulan Merve Yalçın TikTok hesabında yatak odasında mini elbisesiyle çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Yalçın'ın dikkat çeken bu videosu yüz binlerce izlenme aldı.

Fenomen Merve Yalçın yatak odasında mini elbisesiyle TikTok çekti! Ortalık alev aldı

Son yılların popüler sosyal medya platformu TikTok'tan günümüze pek çok ünlü oyuncu, şarkıcı ve fenomenler katıldı. Merve Yalçın'da TikTok ve Instagram'da ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Hem içerikleri hem de şarkılarıyla sevilen fenomen paylaştığı mini elbiseli TikTok videosuyla dikkatleri üzerine çekti.

ORTALIK ALEV ALDI

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Fenomen Merve Yalçın, yatak odasında mini elbisesiyle çektiği bir videoyu TikTok hesabında yayınladı.

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Yüz binlerce izlenme alan bu video TikTok'un gündeminde yer aldı.

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Merve Yalçın'ın bu TikTok videosuna takipçilerinden "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

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Merve Yalçın'ın TikTok'ta 6,1 milyon, Instagram'da 1,3 milyon takipçisi ve YouTube'da 918 bin abonesi bulunuyor.

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23 yaşındaki TikTok fenomeni yeni şarkılar çıkararak bu yolda ilerliyor.

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Aslen Erzurumlu olan fenomen Merve Yalçın 1.68 boyunda ve 50 kilodur.

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