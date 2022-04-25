Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Uzun süredir YouTube'da videolar paylaşan Meryem Can'ın 4,39 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçi kitlesine sahip Meryem Can'dan cesur pozlar geliyor.

MERYEM CAN SÜTYENSİZ POZ VERDİ

YouTube'da yayınladığı içeriklerle en çok takip edilen isimlerden biri olan Meryem Can içine bir şey giymeden poz verdi.

27 yaşındaki fenomenin sütyensiz ve göbek dekolteli pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

O poza takipçileri, "Bal gibi", "Sütyen giy" yorumları yaptı.

Meryem Can makyaj, vlog türlerinde çektiği videolarla ünlü oldu.



1.72 boyundaki fenomen kombinleri ve sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.



Geçtiğimiz günlerde mini eteğiyle kamera karşısına geçmişti.





