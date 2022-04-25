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Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

25.04.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformu için vlog çekip yayınlayan Meryem Can son dönemlerin en çok takip edilen fenomenleri arasında yer alıyor. YouTube kadar Instagram'da da aktif olan Meryem Can sütyensiz poz verdi.

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Uzun süredir YouTube'da videolar paylaşan Meryem Can'ın 4,39 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçi kitlesine sahip Meryem Can'dan cesur pozlar geliyor.

MERYEM CAN SÜTYENSİZ POZ VERDİ

YouTube'da yayınladığı içeriklerle en çok takip edilen isimlerden biri olan Meryem Can içine bir şey giymeden poz verdi.

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

27 yaşındaki fenomenin sütyensiz ve göbek dekolteli pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

O poza takipçileri, "Bal gibi", "Sütyen giy" yorumları yaptı.

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

Meryem Can makyaj, vlog türlerinde çektiği videolarla ünlü oldu.
Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

1.72 boyundaki fenomen kombinleri ve sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.
Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde mini eteğiyle kamera karşısına geçmişti.

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

Fenomen Meryem can sütyensiz poz verdi!

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Meryem Can
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