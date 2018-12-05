Fenomen playboyun çıplak kadın heykeli olay yarattı!

Meryem Ana figürüne benzetilen çıplak heykel 3 metre boyunda ve kırmızı eşarp takıyor. Dini figürlerin ahlaksızca kullanılmasına tepki gösteren halkın sesi belediye meclisini de harekete geçirdi.

Şeker Adam lakabıyla Instagram'ı sallayan Travers Beynon, bahçesine 3 metre boyunda kırmızı eşarp takan çıplak bir kadın heykeli diktirdi. Ancak heykel Meryem Ana figürüne benzediği için birçok tepki aldı.

Travers Beynon, dini değerlerle dalga geçtiği için herkesin tepkisini topladı. Uzaktan bile görülebilen bu heykel, Travers'ın her yıl düzenlenen 'Secret Society' partisi için dikilmişti. Yerel halk, dini figürlerin böyle ahlaksızca kullanılmasından rahatsız olduğu için, belediye meclisi Travers'e 13,000 dolarlık para cezası verdi.

PARA CEZASI UYGUN GÖRÜLDÜ Yerel halk heykelin kaldırılmasını talep ederken, yüzlerce insan Travers'ın çılgın partisine geleceği için belediye meclisi heykeli kaldırmak yerine para cezası vermeyi tercih etti. Belediye Meclisinin sözcüsü, "Mekan sahibi bu heykeli dikmek için gerekli izinleri almamıştır. Heykelin parti için geçici bir süreliğine dikilmiş olması yeterli bir argüman değil bu yüzden para cezası verilmesi uygun görülmüştür." dedi.

Heykelin kaldırılması gerektiğini düşünenler ve düşünmeyenler olarak insanlar iki gruba ayrılmış durumda.

'Heykel, mülk sahibinin bahçesinde, kimsenin karışma hakkı yok. Ayrıca adam partisi için yaptırmış, bırakın da eğlensinler.'

"Ne heykel ne de bu adam kimseye zarar vermiyor. Sadece eğlence için yapılmış bir şey. Artık bunları aşın."

Heykelin insanların inançlarıyla dalga geçtiğini ve cinsiyetçi olduğunu düşünenler ise şöyle dedi:

"Böyle bir heykel diktirmenin amacı ne? İnsanların inançlarına saygısızlık yapmanın hiç bir manası yok."

"Candy Man denilen adam için üzülüyorum. Dikkat çekmek ve konuşulmak için yaptıklarına bakın. Bu yaptığı şey sadece dine hakarettir."

İnsanların onayı olsun ya da olmasın, Travers her yıl düzenlediği partisini bu Cumartesi yapacak. Travers'ın parti katılımcılarına sunduğu şeyler ise "ücretsiz yiyecek ve içecek, sınırsız eğlence, havai fişekler eşliğinde müzik performansları ve unutulmaz bir parti".