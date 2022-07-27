Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Bir dönem televizyon ekranlarında oyuncu olarak yer alan ve sonrasınra müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Serel Yereli, magazin gündeminde en çok adı geçen isimlerden biri. Cesur pozlarını peş peşe yayınlamaya devam eden fenomen, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Genç fenomen derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Sütyensiz poz veren Yereli, o pozla takipçilerinden çok sayıda geri bildirim aldı.

1995 doğumlu Yereli, eski milli hentbolcu Serdar Yereli'nin kızıdır. 2011'de babasını kaybetti.

Henüz 4 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül aldı.

Bodrum Masalı dizisinde oynadı. Lisans eğitimini İstanbul Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde aldı.





