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Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

27.07.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın cesur isimlerinden biri olan Serel Yereli, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Dekolteli pozlarıyla adı sık sık anılan isim, derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Bir dönem televizyon ekranlarında oyuncu olarak yer alan ve sonrasınra müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Serel Yereli, magazin gündeminde en çok adı geçen isimlerden biri. Cesur pozlarını peş peşe yayınlamaya devam eden fenomen, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Genç fenomen derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.

Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Sütyensiz poz veren Yereli, o pozla takipçilerinden çok sayıda geri bildirim aldı.

Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

1995 doğumlu Yereli, eski milli hentbolcu Serdar Yereli'nin kızıdır. 2011'de babasını kaybetti.

Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Henüz 4 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül aldı.

Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Bodrum Masalı dizisinde oynadı. Lisans eğitimini İstanbul Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümünde aldı.

Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

Fenomen Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı salladı

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Serel Yereli Instagram
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