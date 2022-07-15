Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla olay oldu! "Hiç giyme daha iyi"

YouTube hesabından düzenli olarak günlük yaşamının videosunu paylaşan Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından da düzenli olarak paylaşım yapmaya devam ediyor. Bir süredir tatil yapan Çetinkaya, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİLİ POZUYLA OLAY OLDU

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın Instagram'da 509 bin takipçisi bulunuyor.

Ünlü isim bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

O poza "Taş gibisin", "Hiç giyme daha iyi" gibi yorumlar geldi.

1994 doğumlu Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

Oyunculuk eğitimi bulunuyor...

Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.





