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Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla olay oldu! "Hiç giyme daha iyi"

15.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya tatiline tam gaz devam ediyor. Tatilinden renkli kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Çetinkaya, bikinisiyle verdiği pozu olay oldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla olay oldu! "Hiç giyme daha iyi"

YouTube hesabından düzenli olarak günlük yaşamının videosunu paylaşan Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından da düzenli olarak paylaşım yapmaya devam ediyor. Bir süredir tatil yapan Çetinkaya, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİLİ POZUYLA OLAY OLDU

Fenomen Sibil Çetinkaya'nın Instagram'da 509 bin takipçisi bulunuyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Ünlü isim bikinisiyle verdiği pozları paylaştı.

Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

O poza "Taş gibisin", "Hiç giyme daha iyi" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

1994 doğumlu Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Oyunculuk eğitimi bulunuyor...

Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Fenomen Sibil Çetinkaya bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

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sibil çetinkaya
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