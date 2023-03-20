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Fenomen Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'in mesajlarını yanlışlıkla ifşa etti

20.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün fenomen Sibil Çetinkaya yaptığı paylaşımla olay oldu. Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'in mesajlarını yanlışlıkla ifşa eden fenomen sosyal medyada gündem olunca paylaşımı hemen sildi.

Fenomen Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'in mesajlarını yanlışlıkla ifşa etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen Sibil Çetinkaya sosyal medyanın gündeminde. Fenomen bazı mesajları paylaşıp dalga geçti. Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya attığı iddia edilen mesajlar ile gündeme geldi.

Lüks yaşamını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sibil Çetinkaya, dün bir takipçisinin kendisine yazdığı 'bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum' ve 'nazarlar değmesin' mesajlarını hikâyesinde paylaştı.

Yaptığı paylaşıma 'Hâlâ bir umut var' notunu yazarak kuzeni Derev Clara'yı etiketleyen fenomenin bu takipçisinin ise Umut Gezer olduğu iddia edildi.

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YANLIŞLIKLA OLMUŞ! HEMEN SİLDİ

Paylaşımı kısa bir süre sonra kaldıran Sibil Çetinkaya'dan ise çok geçmeden açıklama geldi.

Ekran Alıntısı

Umut Gezer'i kendisine mesaj atan takipçilerinden biri olduğunu zanneden Sibil Çetinkaya, mesajları bu nedenle rahatlıkla paylaştığını söyledi.

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