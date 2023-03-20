Fenomen Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer'in mesajlarını yanlışlıkla ifşa etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen Sibil Çetinkaya sosyal medyanın gündeminde. Fenomen bazı mesajları paylaşıp dalga geçti. Yalı Çapkını'nın Yusuf'u Umut Gezer, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya attığı iddia edilen mesajlar ile gündeme geldi.

Lüks yaşamını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sibil Çetinkaya, dün bir takipçisinin kendisine yazdığı 'bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum' ve 'nazarlar değmesin' mesajlarını hikâyesinde paylaştı.

Yaptığı paylaşıma 'Hâlâ bir umut var' notunu yazarak kuzeni Derev Clara'yı etiketleyen fenomenin bu takipçisinin ise Umut Gezer olduğu iddia edildi.

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Paylaşımı kısa bir süre sonra kaldıran Sibil Çetinkaya'dan ise çok geçmeden açıklama geldi.

Umut Gezer'i kendisine mesaj atan takipçilerinden biri olduğunu zanneden Sibil Çetinkaya, mesajları bu nedenle rahatlıkla paylaştığını söyledi.



