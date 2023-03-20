Didem Soydan sosyal medyayı salladı! Transparan pantolon ve kasık dekoltesi olay oldu

Didem Soydan hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada yaptığı yorumlar ve takipçilerine yanıt vermesi ile ile de dikkat çeken ünlülerden olan Didem Soydan yine hayranlarını mest etti.

Güzel model transparan pantolon içine tanga giyerek yine cesaretini konuşturdu. Hem kasık dekoltesi hem de transparan detaylara sahip tarzıyla olay olan Didem Soydan'ı görenler "Bu ne fizik?", "Yine yakıyorsun" yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda paylaştığı dekolteli fotoğrafı ile beğeni yağmuruna tutulan Soydan, bir takipçisinin kendisi için yaptığı yoruma daha fazla dayanamadı ve yanıt vermişti.

Soydan 'Şunları komple açın da kurtulun' yazan kişiye "Var açığı Google'la kurtul" demişti.





