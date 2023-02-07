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Fenomen Taha Duymaz'ın ablası yardım çağrısında bulundu! "Orada hiç kimse yok"

07.02.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesiyle birlikte göçük altında olduğu haberleri vardı. Taha Duymaz'ın durumuyla ilgili abla Semiha Duymaz ağlayarak açıklama yaptı ve yardım istedi.

Fenomen Taha Duymaz'ın ablası yardım çağrısında bulundu! "Orada hiç kimse yok"

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği korkunç depremin ardından enkaz altında kalanlar için ise yardım çağrıları yapılıyor.

Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz kardeşinin öldüğüne dair iddialar sonrası ağlayarak açıklama yaptı.

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Semiha Duymaz ailesinin akrabalarına ziyarete gittiğini söyledi ve "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" dedi.

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Deprem anında korku dolu anlar! Ünlü oyuncu "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" dediDeprem anında korku dolu anlar! Ünlü oyuncu "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" dedi
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Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz sosyal medya

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