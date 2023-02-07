Fenomen Taha Duymaz'ın ablası yardım çağrısında bulundu! "Orada hiç kimse yok"

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği korkunç depremin ardından enkaz altında kalanlar için ise yardım çağrıları yapılıyor.

Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz kardeşinin öldüğüne dair iddialar sonrası ağlayarak açıklama yaptı.

Semiha Duymaz ailesinin akrabalarına ziyarete gittiğini söyledi ve "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" dedi.



