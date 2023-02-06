Kahramanmaraş'ta 2. büyük deprem! Oyuncu Hacı Ali Konuk: "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı"

Malatya Yeşilyurt'ta ikinci deprem sırasında bulunan oyuncu Hacı Ali Konuk canlı yayında yaşadığı dehşeti anlattı. Konuk Kahramanmaraş'ta 7.5 şiddetindeki ikinci deprem sırasında yaşananları CNN ekranında ifade etti.

Oyuncu Hacı Ali Konuk canlı yayında insanların evlere girdiği sırada "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" diyerek dehşeti anlattı.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR SARSINTI"

Konuk "Gerçekten çok üzgünüm. Bu artçı falan değildi. Çok şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Bir anda 10 tane bina gözümün önünde yıkıldı. Gerçekten moralimiz çok bozuk" ifadelerini kullandı.



