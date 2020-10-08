Fenomen yarışmacı Bahar Candan yeni imajını görücüye çıkarttı!

İşte Benim Stilim yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan’ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan son görüntüsüyle şaşırttı. Koyu renk kullandığı saçlarını kestirerek sarıya boyatan fenomen isim yeni görüntüsünü görücüye çıkarttı.

Sansasyonları ile büyük sükse yaratmayı başaran Bahar Candan sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmeyi başaran Candan, İşte Benim Stilim programından sonra sosyal medyada yaşadığı değişimle dikkatleri çekti. Pandemi döneminde verdiği kilolarla fark yaratan Bahar Candan şimdilerde ise kilolu hali ve saç modeliyle görenleri şaşırttı.

SARI SAÇLARI OLAY OLDU

Fenomen yarışmacının yaptığı paylaşım takipçilerini adeta harekete geçirdi. Kendisini oyuncak kutu bebeğine benzeten Bahar Candan’ın kısa sarı saçlarına yorum yağdı.

Yarışmacının giydiği bol kıyafetler eleştiri oklarının hedefi olurken, yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

