Fenomenden İzmir-İstanbul yol ücreti isyanı! Ödediği parayı söyleyip... "Uçaktan daha pahalı"

Uçak fiyatları her geçen gün artarken, arabası olan vatandaşlar seyahat ederken özel araçlarını kullanmayı tercih ediyordu. Bu sefer de köprü ve otoyol ücretleri birleşince neredeyse uçak ücretlerini geçer oldu.

UÇAKTAN DAHA PAHALI!

Sosyal medyada içerik üreten gezgin Ceren Yılmaz İzmir'den İstanbul'a arabasıyla gelirken ödediği ücretlere isyan etti. Yılmaz, Arabayla gitmenin uçaktan daha pahalı olduğunu söyledi.

"İzmir'den İstanbul'a arabayla gelmek uçakla gelmekten daha pahalıymış arkadaşlar. Yaklaşık 2 bin 500 TL sadece yol ücreti ödedim, benzin dahil değil. Uçakla gelsem bilet yaklaşık 2 bin TL. Hollanda'dan Türkiye'ye gelirken maksimum 15 euro ödüyorum.7, 8 ülke geçiyorumdur." ifadelerini kullandı.