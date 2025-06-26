Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Fenomenden İzmir-İstanbul yol ücreti isyanı! Ödediği parayı söyleyip... "Uçaktan daha pahalı"

İçerik devam ediyor
Jale Uslu

Sosyal medyada içerik üreten gezgin Ceren Yılmaz, İzmir'den İstanbul'a araçla geldi. Yılmaz, yol ücretlerine "uçaktan daha pahalı" diyerek isyan etti. Fenomen ismin videosu gündem oldu.

Uçak fiyatları her geçen gün artarken, arabası olan vatandaşlar seyahat ederken özel araçlarını kullanmayı tercih ediyordu. Bu sefer de köprü ve otoyol ücretleri birleşince neredeyse uçak ücretlerini geçer oldu.

kopru-ve-otoyol-gecis-ucretler_1

UÇAKTAN DAHA PAHALI!

Sosyal medyada içerik üreten gezgin Ceren Yılmaz İzmir'den İstanbul'a arabasıyla gelirken ödediği ücretlere isyan etti. Yılmaz, Arabayla gitmenin uçaktan daha pahalı olduğunu söyledi.

Ekran görüntüsü 2025-06-26 155408

"İzmir'den İstanbul'a arabayla gelmek uçakla gelmekten daha pahalıymış arkadaşlar. Yaklaşık 2 bin 500 TL sadece yol ücreti ödedim, benzin dahil değil. Uçakla gelsem bilet yaklaşık 2 bin TL. Hollanda'dan Türkiye'ye gelirken maksimum 15 euro ödüyorum.7, 8 ülke geçiyorumdur." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-06-26 155649

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Grip sandılar, saatler içinde hayatını kaybetti... Grip sandılar, saatler içinde hayatını kaybetti...
İngiliz futbolcu kadına sandalye fırlattı! İngiliz futbolcu kadına sandalye fırlattı!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İzmir otoyol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Kiralar yarı yarıya düştü! Geçen sene 15 bin lira olan yer şu anda 7 bin lira

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu! İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

Grip sandılar, saatler içinde hayatını kaybetti...

Grip sandılar, saatler içinde hayatını kaybetti...

Fenomen isimden yol ücreti isyanı: "Uçaktan daha pahalı"

Fenomen isimden yol ücreti isyanı: "Uçaktan daha pahalı"

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

İngiliz futbolcu kadına sandalye fırlattı!

İngiliz futbolcu kadına sandalye fırlattı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.