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Fenomeni Kaan Özdil sevgilisi Ecem Su Yeloğlu'nu eski aşkını canlı yayın açıp dövdü, yetmedi cebinden parasını zorla aldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 14:09
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Sosyal medya fenomeni Kaan Özdil, kız arkadaşına rahatsızlık verdiği iddiasıyla fenomen Ecem Su Yeloğlu'nun eski sevgilisini darp etti. Vücudunda kırıklar oluşan mağdur, her iki fenomen hakkında da şikayette bulundu. Özdil ve Yeloğlu hakkında, 39 ve 37 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fenomeni Kaan Özdil sevgilisi Ecem Su Yeloğlu'nu eski aşkını canlı yayın açıp dövdü, yetmedi cebinden parasını zorla aldı

Fenomen Ecem Su Yeloğlu ve kendisi gibi fenomen sevgilisi Kaan Özdil şoke eden olaylara imza attı. Ece Yeloğlu'nun eski sevgilisi Ramazan Ş. iddialara göre fenomeninin kapısına gitti.

Ece Yeloğlu ise, kapıda gördüğü eski sevgilisini içeri davet etti ve o sırada erkek arkadaşı Özdil'e eve gelmesi için mesaj attı. Eve gelen Kaan Özdil, Ramazan Ş.'yi tekme tokat döverken bir de canlı yayın açtı.

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HEM DÖVDÜ HEM DE PARASINI ÇALDI

Bununla da kalmadı canlı yayın açarak o anları ifşalayan Özdil, daha sonra Ramazan Ş.'nin cebindeki parasını ve kolundaki saatini zorla aldı.

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Olayın ardından Ramazan Ş., iki fenomenden de şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Kaan Özdil'in mağduru vücudunda kırıklar oluşacak şekilde darp ettiği, sinkaflı sözlerle hakaret ettiği ve ölümle tehdit ettiği ifade edildi. Sanık Ecem Su Yeloğlu'nun ise Özdil'i adrese çağırarak olaya azmettirdiği ve video kaydı yaparak suça iştirak ettiği kaydedildi.

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37 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ekran Haber'de yer alan haberde; sanıklar Özdil ve Yeloğlu hakkında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'Mala zarar verme', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçlarından 16 yıl 4 aydan 37 yıla kadar hapis istendi.

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Ayrıca sanık Kaan Özdil'e 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep edildi.

Anahtar Kelimeler:
fenomen darp
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