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Fenomenler Dilan Polat ve Özlem Öz arasında gerilim! "Ülkenin tek müslüman ailesi..."

22.01.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada lüks yaşantısını her fırsatta paylaşan fenomen Dilan Polat ile bir başka fenomen Özlem Öz arasında gerilim başladı! Polat "Ülkenin tek müslüman ailesi..." diyerek Öz'e şoke eden sözler söyledi.

Fenomenler Dilan Polat ve Özlem Öz arasında gerilim! "Ülkenin tek müslüman ailesi..."

Yaşadığı lüks yaşantısını sıkça paylaşan Dilan Polat, eşinin sürekli kendisine yaptığı abartılı sürprizleri de paylaşıyor sosyal medyasında. Son dönemde eleştirilen sosyal medya fenomenlerinden Polat bir başka fenomene olay bir yorumda bulundu.

Özlem Öz kocasıyla bir paylaşım yaparak eşinin hayalini gerçekleştiğini söyledi ve ekledi:

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DİLAN POLAT'A GÖNDERME Mİ?

"Tayyar bey ve ortağımız Özlem’e ne yapmalıyız diye düşünürken çok kafa yormuşlar, araba, yüzük, ev derken Tayyar bey ikizinde ortak hayalini paylaşmış İbrahim beyle karar kılıp buna karar vermişler. Bizim maddi sıkıntılarla boğuştuğumuz dönemlerde dahi en büyük hayallerimizden biriydi dini, mezhebi, rengi ne olursa olsun insanlara yardımcı olabilmek… Düşününce çok ütopik bir hayaldi fakat bunu benim adıma gerçekleştirdiler" dedi.

Ekran Alıntısı

Dilan Polat bu paylaşımı görünce dayanamadı ve fenomenleredairherşey hesabının iddiasına göre; Özlem Öz'ün reelsinin altına "Ülkenin tek müslüman ailesi dini sömürüp yedi yirmi dört taklit ettiğiniz insanları vurmadan yapın bunları" diyerek şoke etti.

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Dilan Polat sosyal medya söyledi

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