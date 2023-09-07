Ferah lezzet: Börülce sallaması tarifi! Balıkesir'in meşhur börülce sallaması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Özellikle börülcenin bol olduğu yaz aylarında canınız hafif bir şeyler yemek istediğinde bu salatayı sıklıkla yapılır. İşte Balıkesir'in meşhur börülce sallamasının malzemeleri ve yapılışı...

MALZEMELER 500 gr taze börülce

2 adet limon

6 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

TARİF örülceyi güzelce ayıklayın, tencereye yetecek kadar su koyup kaynatın. Ayıklayıp yıkadığınız börülceleri kaynamakta olan suya atın ve haşlayın.

Daha sonra pişen börülceyi süzün biraz üzerine tuz döküp kevgiri sallayarak her tarafına dağılmasını sağlayın ve servis tabağına alın.

Sarımsakları ayıklayıp havanda dövün ve limonun suyu ile karıştırın, yemeğin üzerine bu karışımı ve zeytin yağını dökün.

AFİYET OLSUN!

