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    Ferah lezzet: Börülce sallaması tarifi! Balıkesir'in meşhur börülce sallaması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    07.09.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Börülce sallaması, taze börülceyle yapılan bir tür haşlama salata. Sıyırma da denen bu salatanın yapılışı oldukça pratik. Peki, börülce sallaması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ferah salata sevenlere börülce sallaması tarifi...

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 15dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon -

    Özellikle börülcenin bol olduğu yaz aylarında canınız hafif bir şeyler yemek istediğinde bu salatayı sıklıkla yapılır. İşte Balıkesir'in meşhur börülce sallamasının malzemeleri ve yapılışı...

    MALZEMELER

    • 500 gr taze börülce
    • 2 adet limon
    • 6 diş sarımsak
    • 1 çay bardağı zeytinyağı
    • Tuz

    TARİF

    • örülceyi güzelce ayıklayın, tencereye yetecek kadar su koyup kaynatın. Ayıklayıp yıkadığınız börülceleri kaynamakta olan suya atın ve haşlayın.
    • Daha sonra pişen börülceyi süzün biraz üzerine tuz döküp kevgiri sallayarak her tarafına dağılmasını sağlayın ve servis tabağına alın.
    • Sarımsakları ayıklayıp havanda dövün ve limonun suyu ile karıştırın, yemeğin üzerine bu karışımı ve zeytin yağını dökün.

    AFİYET OLSUN!

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    Balıkesir tarifi aşlama

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