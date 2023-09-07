Ferah lezzet: Börülce sallaması tarifi! Balıkesir'in meşhur börülce sallaması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Börülce sallaması, taze börülceyle yapılan bir tür haşlama salata. Sıyırma da denen bu salatanın yapılışı oldukça pratik. Peki, börülce sallaması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte ferah salata sevenlere börülce sallaması tarifi...
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