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Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te ödediği kira gündemdeydi! Son pozuna yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 14:34
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Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündemdeydi. Tanyolaç'ın son hali de merak edildi ve ünlü ismin bir süre önce koyduğu son pozuna yorum yağdı.

Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te ödediği kira gündemdeydi! Son pozuna yorum yağdı

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesinin girişindeki eve 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü.

Ev sahibinin kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde açtığı dava sonrası Tanyolaç gündem oldu.

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Bir dönem Kaya Çilingiroğlu ile ünlenen Feraye Tanyolaç bu haberlerden sonra merak edildi. Değişimi merak konusu olan Tanyolaç sosyal medyada sık sık paylaşm yapıyor.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı ve Demet Akalın ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Feraye Tanyolaç'ın son haline yorum yağdı.

IOPIOP
Pozu görenler Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşinin son halinden ziyade kiraya yorumlarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları "Bebek'te bu paraya iyi kalıyorsun", "Vala 11 bine Esenyurt'ta bile ev yok", "Kolay yolu bulmuşsun" yorumları geldi.

"GECEKONDUDAN HALLİCE..."

Feraye Tanyolaç haberlerin ardından "Gecekondudan hallice olan, tesisat sistemi çürümüş, pirelerden, farelerden, çöp kokularından üstün çaba sarf edilmesi gerekli olan, otopark hakkı bulunmayan, sokaktaki arabanın salonun içerisinde olduğu, güvenliksiz daireye ilk başta tek taraflı olarak 45 bin lira istenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Vitrin


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