Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Boğaz'ın yanı başındaki evinin kirasını duyanları şaşırttı! Ev sahibi mahkemeye başvurdu! Bakın ne kadar istiyor

Son olarak Demet Akalın'ın kiracısına isyan ederek söylediği sözler gündeme gelmişti. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı konusunda bir ünlü isim daha kervana katıldı.

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç ile ev sahibi arasında kira anlaşmazlığı yaşandı.

Feraye Tanyolaç'ın Boğaz'ın yanı başında, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda 11 bin liraya oturduğunu duyanlar şaştı kaldı.

BEBEK'TE KİRA FİYATLARI...

Sabah'ta yer alan habere göre; ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, yaklaşık 8 yıldır evinde oturan Tanyolaç'ın kirasının 80 bin lira olarak tespit edilmesi için mahkemeye başvurdu. Ev sahibi, "Evimi gasp etti. Gecekondu kirası veriyor. Neredeyse yok sayılacak bir kira ücretini ödeyerek keyif sürüyor" dedi.

Ev sahibi ayrıca Bebek'te emsal dairelerin kirasının 100 bin ila 200 bin lira arasında değiştiğini belirterek, yeni kira bedelini kabul etmeyen Tanyolaç'ı mahkemeye verdi.







