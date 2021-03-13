Ferdanur Başaran kimdir ve kaç yaşında ? Doya Doya All Star yarışmacısı Ferdanur Başaran biyografisi

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda'nın 12 Mart'ta yayınlanan son bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Program sonrası yeni formatın fragmanıyla birlikte yarışacak yarışmacılar da belli oldu. Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılardan biri de Ferdanur Başaran oldu.

FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan, 23 yaşında olan ve büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, 94 kilo ve 46 beden giymekte. İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Doya Doya Moda programının ilk bölümünden itibaren ayrılmayan ve yakın arkadaş olup aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir biçimde arkadaşlıklarını bitirmişti. Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği de bulunmaktadır. Ferdanur Başaran, 15 Mart Pazartesi itibariyle Doya Doya Moda All Star ekibinde yer alıp yarışacak.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Betül Böçkün

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Rümeyse Buyuran



