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Ferdanur Başaran kimdir ve kaç yaşında ? Doya Doya All Star yarışmacısı Ferdanur Başaran biyografisi

13.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Ferdanur Başaran kimdir ve kaç yaşında ? Doya Doya All Star yarışmacısı Ferdanur Başaran biyografisi

TV8'in ilgiyle izlenen programı Doya Doya Moda'nın, 12 Mart'ta yayınlanan bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Programın yarışmacılarından biri ise Ferdanur Başaran oldu. İşte Ferdanur Başaran hayatı ve biyografisi...

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda'nın 12 Mart'ta yayınlanan son bölümünde programa Pazartesi günü Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı. Program sonrası yeni formatın fragmanıyla birlikte yarışacak yarışmacılar da belli oldu. Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılardan biri de Ferdanur Başaran oldu.

FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan, 23 yaşında olan ve büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, 94 kilo ve 46 beden giymekte. İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti. Doya Doya Moda programının ilk bölümünden itibaren ayrılmayan ve yakın arkadaş olup aynı odada kalan Ferdanur Başaran ve Su Baher, oldukça sert bir biçimde arkadaşlıklarını bitirmişti. Başaran'ın büyük beden ve küçük beden giysiler sattığı kendisine ait bir butiği de bulunmaktadır. Ferdanur Başaran, 15 Mart Pazartesi itibariyle Doya Doya Moda All Star ekibinde yer alıp yarışacak.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Betül Böçkün
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Rümeyse Buyuran

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Anahtar Kelimeler:
TV8 doya Doya Moda
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