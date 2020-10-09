Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başlarken 78. dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı.
Kadıoğlu, maçın 40. dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti. 7. grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.
(DHA)
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