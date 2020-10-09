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Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.10.2020 07:59 | Son Güncelleme

Hollanda Ümit Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Cebelitarık'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başlarken 78. dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı.

Kadıoğlu, maçın 40. dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti. 7. grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.

(DHA)

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