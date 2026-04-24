Ferdi Kadıoğlu dünya devine transfer oluyor! Hem de 60 milyon Euro

Brighton formasıyla kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Ferdi Kadıoğlu, Chelsea ile oynadıkları son maça damga vurmuştu. Gol atma başarısı da gösteren milli oyuncuya talip çıktı.

MANCHESTER UNITED TALİP!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United, önümüzdeki sezon için Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. Brighton ile yakın ilişkileri bulunan Kırmızı Şeytanlar'ın sezonun sonuda direkt olarak masaya oturacağı öğrenildi.

60 MİLYON EURO İSTENİYOR

Ferdi Kadıoğlu için kapıyı 60 milyon Euro'dan açmayı planlayan Brighton'ın bu rakamdan aşağı inmeyeceği öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açmaya sıcak bakan Manchester United'ın ise 60 milyon Euro'yu ödemekten çekinmeyeceği gelen haberler arasında...