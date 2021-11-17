Ferdi Kadıoğlu Galatasaray'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Milli maç arasında İstanbul’a gelen Ferdi'nin menajeri ile bir görüşme yapıldı.

AYRILIK SİNYALİ

Genç oyuncunun menajeri nezaketen İstanbul’da olduğunu, oyuncusu için Ocak ayından itibaren Almanya, Fransa ve İngiltere’den bazı takımlarla resmi görüşmeler başlatacağını söyledi. Ferdi’yi gelişebileceği bir lige götürmek istediğini söyledi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Ferdi’nin menajerinin söylediği; “Verilen sözler tutulmadı. Fenerbahçe’de kendini geliştiremiyor. Geliştireceğine inancımız kalmadı. Kulüpte çok fazla değişiklik oluyor. Geldiği günden bu yana çok fazla değişik sistemde ve mevkide oynadı. Sürekli değişiklikler gelişimini etkiliyor. Bize, Ferdi’ye ve ailesine göre başka bir takıma gitseydi, şu anda başka bir seviyede olurdu” sözler oldukça dikkat çekti.

GALATASARAY'A MI GİDİYOR?

Ferdi’nin menajeri Galatasaray iddialarını da, “Türkiye’de kalmayacak. Kalacak olsa Fenerbahçe ile para konuşuruz” diyerek cevapladı.

Kaynak: Fotospor



