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Ferdi Kadıoğlu Galatasaray'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı

17.11.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın gözdeleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri bu durumdan memnun değil. Oyuncusunu Ocak ayında Fenerbahçe'den koparmayı düşünüyor. Galatasaray'a transferi konusunda konuşan Ferdi'nin menajeri dedikodulara son noktayı koydu.

Ferdi Kadıoğlu Galatasaray'a mı gidiyor? Menajeri açıkladı
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu şoku yaşanıyor. Milli maç arasında İstanbul’a gelen Ferdi'nin menajeri ile bir görüşme yapıldı.

AYRILIK SİNYALİ

Genç oyuncunun menajeri nezaketen İstanbul’da olduğunu, oyuncusu için Ocak ayından itibaren Almanya, Fransa ve İngiltere’den bazı takımlarla resmi görüşmeler başlatacağını söyledi. Ferdi’yi gelişebileceği bir lige götürmek istediğini söyledi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Ferdi’nin menajerinin söylediği; “Verilen sözler tutulmadı. Fenerbahçe’de kendini geliştiremiyor. Geliştireceğine inancımız kalmadı. Kulüpte çok fazla değişiklik oluyor. Geldiği günden bu yana çok fazla değişik sistemde ve mevkide oynadı. Sürekli değişiklikler gelişimini etkiliyor. Bize, Ferdi’ye ve ailesine göre başka bir takıma gitseydi, şu anda başka bir seviyede olurdu” sözler oldukça dikkat çekti.

GALATASARAY'A MI GİDİYOR?

Ferdi’nin menajeri Galatasaray iddialarını da, “Türkiye’de kalmayacak. Kalacak olsa Fenerbahçe ile para konuşuruz” diyerek cevapladı.

Kaynak: Fotospor


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