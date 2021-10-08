Ferdi Kadıoğlu için Milli Takım gerçeği

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım konusu gündemde kalmaya devam ediyor.

Ay-yıldızlı takıma çağrılması yönünde kamuoyunda büyük beklenti olan genç futbolcu için birçok önemli kriter bulunuyor.

ARTIK SADECE MİLLİ TAKIM

U21 Milli Takım seviyesinde Hollanda ile resmi maçlara çıkan ve dün itibariyle 22 yaşına giren Ferdi bundan böyle sadece A Milli Takım seviyesinde oynayabilir. Ferdi için şu anda Hollanda, Kanada ve Türkiye ihtimalleri bulunuyor.

TÜRK PASAPORTU VE BAŞVURU

Türkiye forması giymek isteyen Ferdi'nin ilk olarak TC pasaportu çıkarması gerekiyor. Yıldız ismin şu anda sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı var. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Kanada ve Hollanda vatandaşlıkları da bulunan Ferdi'nin TFF ile FIFA'ya başvurarak Ay-Yıldızlı formayı giymek istediğini belirtmesi gerekecek. Ancak bu süreçte Hollanda Futbol Federasyonu Ferdi'yi davet eder ve genç yıldız da kabul ederse ay-yıldızlı forma defteri kapanacak.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, Kanada'da oynamayı ise düşünmüyor.

HAMİT ALTINTOP NE DEMİŞTİ?

A Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, kısa bir süre önce Ferdi Kadıoğku hakkında şu açıklamayı yaptı;

"Ferdi Kadıoğlu, ülkemizde çok değerli bir kulüpte Fenerbahçemizde oynuyor. Çok yetenekli. Kendisiyle bir temasa geçtik. Kendisi 3 tane seçeneği olduğunu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiyemiz. Kendisi ilk önce karar vermesi gerekiyor. Karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa, Hollanda Ümit Milli Takım oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp, hocamızda istiyorsa kendisini görmek isteriz. Genel manada bayrak seçilmez, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassasım. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istiyorum. 18-19 yaşındaki genç çocuklara karar vermeleri gibi baskı yapılıyor. Kendileri de bir nevi kendi taraflarını belirtmeli. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. İstediği mesajı verebildim. Milli takım değerlidir, kıymetlidir. Bayrak seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin. Bizim hocamız da en şeffaf şekilde vermeye çalışacak. En iyi kadroyla en güzel sonuçları elde edeceğiz."



