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Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı!

03.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Kanada, Hollanda ve A Milli Takımımızda görev yapma hakkına sahip olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu milli takım konusunda kararını verdi.

A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ

Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

YILBAŞINA KADAR AÇIKLANACAK

Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.

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Ferdi'nin A Milli Takımımızı seçtiğini açıklamasının ardından, teknik direktör Stefan Kuntz'un da genç yıldızı Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz ile oynayacağı kritik karşılaşmanın aday kadrosuna davet etmesi bekleniyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi.

Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Türkiye Milli Futbol Takımı
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