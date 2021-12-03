Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı!

Kanada, Hollanda ve A Milli Takımımızda görev yapma hakkına sahip olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu milli takım konusunda kararını verdi.

A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ

Sabah'ın haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

YILBAŞINA KADAR AÇIKLANACAK

Genç yıldız, henüz bu kararı resmi olarak açıklamadı ancak yakın çevresiyle paylaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamayı da yılbaşına kadar yapacağı belirtildi.

ELEME MAÇINA ÇAĞRILABİLİR

Ferdi'nin A Milli Takımımızı seçtiğini açıklamasının ardından, teknik direktör Stefan Kuntz'un da genç yıldızı Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz ile oynayacağı kritik karşılaşmanın aday kadrosuna davet etmesi bekleniyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi'ye yakın zamanda 5 yıllık yeni bir sözleşme önereceği bildirildi.

Genç yıldızın takımda kalmak istediği için bu görüşmelere başlamak için sabırsızlandığı ifade edildi.



