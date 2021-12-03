Mesut Özil'den takıma özel konuşma

Fenerbahçe'de derbi galibiyeti yeni bir sayfa açılmasını sağlasa da Olympiakos yenilgisi ve Göztepe beraberliği yeniden karamsar bir hava oluşmasına neden oldu. Kaptan Mesut Özil, Galatasaray maçından önce olduğu gibi yeniden kolları sıvadı.

Tecrübeli oyuncu, dünkü antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı. Taraftarı daha fazla üzmeye hakları olmadığını dile getiren Mesut, "Bir an önce toparlanmalıyız. Birlik olup, ayağa kalkmalıyız. Rizespor maçını evimizde oynayacağız. Beyaz bir sayfa açmak için önemli bir fırsat" dedi.

'SERİYE İHTİYACIMIZ VAR'

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini söyleyerek, "Bu formanın hakkını vereceğiz. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. İşleri yoluna koyabiliriz. Tek ihtiyacımız olan, galibiyet serisi yakalamak. Sonra devamını getirebiliriz" diye konuştu.



