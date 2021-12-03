SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil'den takıma özel konuşma

Mesut Özil'den takıma özel konuşma

03.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil, dünkü idmanda arkadaşlarına konuşma yaparak, “Taraftarı daha fazla üzmeye hakkımız yok. Rize maçıyla yeni bir sayfa açıp, ayağa kalkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den takıma özel konuşma
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de derbi galibiyeti yeni bir sayfa açılmasını sağlasa da Olympiakos yenilgisi ve Göztepe beraberliği yeniden karamsar bir hava oluşmasına neden oldu. Kaptan Mesut Özil, Galatasaray maçından önce olduğu gibi yeniden kolları sıvadı.

Tecrübeli oyuncu, dünkü antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı. Taraftarı daha fazla üzmeye hakları olmadığını dile getiren Mesut, "Bir an önce toparlanmalıyız. Birlik olup, ayağa kalkmalıyız. Rizespor maçını evimizde oynayacağız. Beyaz bir sayfa açmak için önemli bir fırsat" dedi.

'SERİYE İHTİYACIMIZ VAR'

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini söyleyerek, "Bu formanın hakkını vereceğiz. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. İşleri yoluna koyabiliriz. Tek ihtiyacımız olan, galibiyet serisi yakalamak. Sonra devamını getirebiliriz" diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lionel Messi'den 30 milyon euro'luk şok kayıpLionel Messi'den 30 milyon euro'luk şok kayıp
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
F.Bahçe Beko Euroleague'de hasreti bitirdiF.Bahçe Beko Euroleague'de hasreti bitirdi
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

8 gollü maçta son sözü Tolgay Arslan söyledi

8 gollü maçta son sözü Tolgay Arslan söyledi

Süper Lig ekibinde korona şoku!

Süper Lig ekibinde korona şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.