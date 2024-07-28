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Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihinin en pahalı transfer teklifi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.07.2024 09:39
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Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı kesin olmayan Ferdi Kadıoğlu için şimdi de İngiliz devi Brighton devreye girdi. Mourinho'nun takımda kalmasını istediği ve yönetime rapor sunduğu Ferdi Kadıoğlu için gelen teklif baş döndüren cinsten...

Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihinin en pahalı transfer teklifi!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla hafızalarda yer eden milli oyuncunun talipleri iyiden iyiye arttı.

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MOURINHO GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den ayrılmaması gerektiğini iletti. Bu talebe olumlu yanıt veren Ali Koç cephesi, Ferdi'nin ne teklif gelirse gelsin satılmayacağını yineledi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN YÜKSEK TEKLİFİ

Ada ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için rakamı yeniledi ve 33 milyon Euro ile pazarlığa oturdu. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmesi halinde Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olarak rekor kırılacak.

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''Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşayacağım''''Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşayacağım''
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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