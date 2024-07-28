Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihinin en pahalı transfer teklifi!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla hafızalarda yer eden milli oyuncunun talipleri iyiden iyiye arttı.

MOURINHO GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den ayrılmaması gerektiğini iletti. Bu talebe olumlu yanıt veren Ali Koç cephesi, Ferdi'nin ne teklif gelirse gelsin satılmayacağını yineledi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN YÜKSEK TEKLİFİ

Ada ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için rakamı yeniledi ve 33 milyon Euro ile pazarlığa oturdu. Sarı-lacivertlilerin bu teklifi kabul etmesi halinde Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olarak rekor kırılacak.