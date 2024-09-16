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Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe ve Jose Mourinho itirafı! ''EURO 2024 sonrası...'' Brighton transferi sonrası ilk kez konuştu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.09.2024 18:19
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Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Milli oyuncunun Fenerbahçe ve Jose Mourinho hakkında yaptığı itiraf dikkatleri çekti. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe ve Jose Mourinho itirafı! ''EURO 2024 sonrası...'' Brighton transferi sonrası ilk kez konuştu!
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı'nda sergilediği performansın ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve yaz transfer döneminde 35 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden Brighton'nın yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, ayrılığı sonrası ilk defa İngiliz basınına Jose Mourinho ve Fenerbahçe hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

The Athletic'e konuşan milli futbolcu, sarı - lacivertlilerden ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Kadıoğlu'nun sözleri:

''İLETİŞİM KURMAK KOLAYDI ANCAK...''

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"Fenerbahçe'ye geldiğim ilk sezon sadece bir maçta forma giydim. Geldiğimde takımın başında Cocu vardı ve onunla Felemenkçe konuşuyordum. İletişim kurmak kolaydı ancak iki ya da üç ay sonra Cocu ayrıldı."

''ZAMANA İHTİYACIM VARDI''

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"Hollanda'nın küçük bir şehrinden İstanbul'a gelmek benim için büyük bir adımdı ve adaptasyon kolay değildi. Her şeye uyum sağlamak için zamana ihtiyacım vardı."

''BAŞARDIKLARIMDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM''

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"Fenerbahçe'de başardıklarımdan dolayı çok mutluyum. Yeteneklerime inanmaya devam ettim ve sonunda her şey yolunda gitti."

JOSE MOURINHO İTİRAFI

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"Jose Mourinho her şeyi kazanmak istiyor, en önemli şey bu ve bunu gerçekleştirmek için bazı numaraları var. Ondan öğrendiğim en büyük ders yönetim şekli. Fabian Hürzeler de bundan söz etti. Eğer 1-0 öndeyseniz ya da sıkışık bir durumdaysanız akıllı davranmak gibi..."

''FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İNANILMAZDI''

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"Fenerbahçe'de 6 yıl geçirdim. Oradaki taraftarlar beni seviyor ve ben de kulübü gerçekten seviyorum. Kadıköy'deki taraftarlar önünde oynamak inanılmazdı, özellikle de büyük maçlarda. Çok gürültülüydü, ıslık çalıyorlar, tezahürat yapıyorlar ve hiçbir şey duyamıyorsunuz. Maç sırasında takım arkadaşınızın ne söylediğini anlamak bile zor oluyor."

"EURO 2024 SONRASI..."

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"EURO 2024 sonrası daha büyük bir lige adım atmanın ve kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın planı gerçekten ilginçti. Oyuncuların burada gelişebileceğini gösterdiler ve bazı isimleri daha büyük takımlara sattılar. Plan harikaydı, burada olduğum için çok mutluyum."

''YOĞUNLUK VE TEMPO DAHA FAZLA''

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"Türkiye'de üç günde bir maça çıkmaya alışmıştım. Çünkü Avrupa'da da oynuyorduk. Ancak burada maç sırasındaki yoğunluk ve tempo daha fazla. Bu yüzden en büyük farkın bu olacağını söyleyebilirim."

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José Mourinho Ferdi Kadıoğlu brighton fenerbahçe ingiltere premier lig
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