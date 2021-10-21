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Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım açıklaması

21.10.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Kadıoğlu, Antwerp maçı öncesi milli takım seçimi ile ilgili konuştu.

Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım açıklaması

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Antwerp maçı öncesi açıklamalarda bulunurken, "Güzel bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek bizim için güzel olacak. Umarım yarın kazanırız" dedi.

Oynadığı mevki için ise genç oyuncu, "Şu anda bu pozisyonda oynuyorum. Yeni hocamızda yeni bir formasyonla oynuyoruz. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Bence iyi oynuyorum. Hocamız nereye koyarsa orada oynarım" ifadelerini kullandı.

Milli takım tercihinin sorulması üzirine de Ferdi Kadıoğlu, "Tabii ki zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme ihtimalim var. Henüz karar vermedim. Ama zor bir karar. Benim yapmam gereken sabırlı olup iyi düşünmek. Verdiğimde zaten herkes görecektir" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor maçında hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Kadıoğlu, "Son maçta hayal kırıklığına uğradık. Ama şu anda bunu değiştiremeyiz. Şimdi önümüze Avrupa Ligi maçına odaklanmalıyız. Önemli bir maç" diye konuştu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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