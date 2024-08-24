Ferdi Kadıoğlu'nun ayağı Brighton'a uğurlu geldi! 90+6'da kaderlerini değiştiren gol...

Premier Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan iki ekip, ligin ikinci haftasında karşı karşıya geldi. Son dakikada attıkları golle maçı kazanan Brighton, Premier Lig'de 2. hafta itibariyle liderliğini sürdürdü.

GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ

Brighton Hove Albion, 32. dakikada Daniel Welbeck'in golüyle 1-0 öne geçerken Manchester United, 60. dakikada Amad Diallo Traore'nin golüyle eşitliği yakaladı. Brighton, Joao Pedro'nun 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN AYAĞI UĞURLU GELDİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Hove Albion ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'de bulunuyor.