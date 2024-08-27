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Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye vedası yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.08.2024 22:44
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Fenerbahçe'de Ferdi kadıoğlu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a bonuslarla birlikte 40 milyon euro'ya transfer oldu. Gerçekleşen bu transfer sonrası hem sarı - lacivertli kulüp hem de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyadan veda mesajları yayımladı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye vedası yürek burktu! Gözyaşlarını tutamadı...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a 30 milyon avro bonservis ücretiyle transfer olduğunu duyurdu.

Bu transferin ardından hem Fenerbahçe hem de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyadan veda mesajları yayımladı.

Fenerbahçe, rekor bir bonservis ücretiyle kulüpten ayrılan Ferdi Kadıoğlu’na sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "İz bırakanlar unutulmazlar; yolun açık olsun Ferdi’miz" başlığıyla veda mesajı yayımladı.

FENERBAHÇE'DEN FERDİ'YE VEDA

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"Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır. Çok da söze gerek yoktur bazen, bazı şeyleri anlatmak için. Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi. Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu;

Formaya bağlılığı, armaya aidiyeti, Fenerbahçe’ye saygısı, azmi, hırsı, duruşu ve her tavrıyla, “Fenerbahçe’nin kıymetli bir Ferdi" oldu. 2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren, gerek U21 Takımımızda gerekse 20 Aralık 2018’de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında formamızı giydiği A Takımımızda, örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi. Terinin son damlasına kadar mücadele etti, Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi. Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu. Kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti. Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi’miz, sarı lacivert formamızla 200’ün üzerinde maça çıkarak 2 kez ‘dalya’ diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı.

‘İyi ki Fenerbahçe’ dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu. Milli Takım tercihini Türkiye’mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi! Ve şimdi Ferdi’miz yuvasına veda ediyor. 2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor. ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ Fenerbahçe’mize verdiğin eşsiz hizmetler için, Fenerbahçe’nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğu için, kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler.

Unutma; Fenerbahçe’de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar. Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar. Atacağın her adımda yanında milyonlar var. Başarılarınla gururlanacağız, sevgimiz, hep yanında olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!
Fenerbahçe Spor Kulübü ve milyonlarca taraftarı."

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

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Fenerbahçe formasıyla 200'ün üzerinde maçta forma giydiğinin hatırlatıldığı veda açıklaması şu şekilde devam etti: "Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi, Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu, kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti… Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi’miz, sarı-lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez ‘dalya’ diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı. ‘İyi ki Fenerbahçe’ dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu. Milli Takım tercihini Türkiye’mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi!"

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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