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Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü! Bir senede neredeyse iki katına çıktı...

08.06.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yükselen yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri 17 milyon euro'ya çıktı. Dünyada en çok tanınan transfer sitesi olan Transfermarkt'ın verilerine göre Ferdi Kadıoğlu'nun değeri neredeyse iki kat arttı.

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü! Bir senede neredeyse iki katına çıktı...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de bu sezonun yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri adeta uçuşa geçti. Geçtiğimiz yıl 8 milyon euro olan değeri şimdilerde 17 milyon euro'ya kadar çıktı.

JORGE JESUS DOKUNUŞU

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Jorge Jesus yönetiminde farklı bir hüviyete bürünen Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa'da birçok takımın ilgisini şimdiden çekmiş durumda.

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

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Savunmanın hem sağında hem de solunda oynayabilen Ferdi, hücumun da iki kanadında oynayabiliyor. Görev verilmesi halinde orta sahada da görev yapabilen milli oyuncu tam bir joker konumunda bulunuyor.


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