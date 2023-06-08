Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri görenleri hayrete düşürdü! Bir senede neredeyse iki katına çıktı...

Fenerbahçe'de bu sezonun yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri adeta uçuşa geçti. Geçtiğimiz yıl 8 milyon euro olan değeri şimdilerde 17 milyon euro'ya kadar çıktı.

JORGE JESUS DOKUNUŞU

Jorge Jesus yönetiminde farklı bir hüviyete bürünen Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa'da birçok takımın ilgisini şimdiden çekmiş durumda.

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Savunmanın hem sağında hem de solunda oynayabilen Ferdi, hücumun da iki kanadında oynayabiliyor. Görev verilmesi halinde orta sahada da görev yapabilen milli oyuncu tam bir joker konumunda bulunuyor.



