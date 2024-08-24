Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi! Taraftarlar sebebini merak ediyor...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz kulübü Brighton'a transfer oldu. Yaklaşık 32 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan yıldız futbolcunun gidişi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi.

"BİZİ HEYECANLANDIRMIYOR"

Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış ve bonservis bedelini belirlemişti. Ilıcalı, "Ferdi'ye gelen 30 milyon Euro'luk teklifler bizim için artık normal ve bizi heyecanlandırmıyor." demişti.

30 MİLYON EURO CİVARINA GİTMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sonrası 30 milyon Euro civarına transfer olan Ferdi Kadıoğlu taraftarları şaşırttı.