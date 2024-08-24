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Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi! Taraftarlar sebebini merak ediyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.08.2024 09:42
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Fenerbahçe'nin futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Kulübü ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir" denildi. Bu hamle sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi.

Ferdi Kadıoğlu'nun transferi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi! Taraftarlar sebebini merak ediyor...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz kulübü Brighton'a transfer oldu. Yaklaşık 32 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan yıldız futbolcunun gidişi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi.

"BİZİ HEYECANLANDIRMIYOR"

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Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış ve bonservis bedelini belirlemişti. Ilıcalı, "Ferdi'ye gelen 30 milyon Euro'luk teklifler bizim için artık normal ve bizi heyecanlandırmıyor." demişti.

30 MİLYON EURO CİVARINA GİTMESİ TEPKİ ÇEKTİ

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Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sonrası 30 milyon Euro civarına transfer olan Ferdi Kadıoğlu taraftarları şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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