Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı! Hayatının en anlamlı imzası

Fenerbahçe'den rekor bedelle İngiltere'nin yolunu tutan ve Brighton'daki performansıyla alkış alan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, özel hayatında mutluluğa "evet" dedi. Yıldız futbolcu, uzun yıllardır aşk yaşadığı Hollandalı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij ile hayatını birleştirdi.

28 AĞUSTOS'TA EVLENMİŞLER!

Magazin basınından uzakta, sessiz sedasız bir töreni tercih eden çiftin evliliği, Sera Vrij'in sosyal medya hamlesiyle gün yüzüne çıktı.

Vrij, kişisel hesabından yaptığı romantik paylaşımla Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos tarihinde sade bir törenle evlendiklerini duyurdu. Nikahın üzerinden aylar geçtikten sonra yapılan bu açıklama, hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

BEĞENİ YAĞMURU

Güzellik uzmanı olan Sera Vrij'in nikah töreninden paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ferdi Kadıoğlu ve eşinin mutlu anlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Tebrikler Ferdi" şeklinde yorumlar yağdı.