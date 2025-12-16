SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı! Hayatının en anlamlı imzası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da formasıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Ferdi Kadıoğlu, bekarlığa veda etti! 26 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı tam bir "sır" gibi saklanırken, gerçek gelin hanımın paylaşımıyla ortaya çıktı.

Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı! Hayatının en anlamlı imzası
Emre Şen
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'den rekor bedelle İngiltere'nin yolunu tutan ve Brighton'daki performansıyla alkış alan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, özel hayatında mutluluğa "evet" dedi. Yıldız futbolcu, uzun yıllardır aşk yaşadığı Hollandalı güzellik uzmanı sevgilisi Sera Vrij ile hayatını birleştirdi.

28 AĞUSTOS'TA EVLENMİŞLER!

Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı! Hayatının en anlamlı imzası 1

Magazin basınından uzakta, sessiz sedasız bir töreni tercih eden çiftin evliliği, Sera Vrij'in sosyal medya hamlesiyle gün yüzüne çıktı.

Vrij, kişisel hesabından yaptığı romantik paylaşımla Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos tarihinde sade bir törenle evlendiklerini duyurdu. Nikahın üzerinden aylar geçtikten sonra yapılan bu açıklama, hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

BEĞENİ YAĞMURU

Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı! Hayatının en anlamlı imzası 2

Güzellik uzmanı olan Sera Vrij'in nikah töreninden paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ferdi Kadıoğlu ve eşinin mutlu anlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve "Mutluluklar", "Tebrikler Ferdi" şeklinde yorumlar yağdı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dortmund'da "Yenge" krizi! Yıldız oyuncu aşkı uğruna gemileri yaktıDortmund'da "Yenge" krizi! Yıldız oyuncu aşkı uğruna gemileri yaktı
FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacakFIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.