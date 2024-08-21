Ferdi Kadıoğlu transferini Brighton cephesi ilan etti! Kontratları Türkiye'ye gönderdiler...

Brighton, Fenerbahçe ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerle neredeyse anlaşma noktasına gelen Brighton'dan ilginç bir hamle yapıldı.

KONTRATI GÖNDERDİLER

Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun avukatına incelemesi için kontratı gönderdi. Kendi cephelerinde transferi bitirdik gözüyle bakan Brighton yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun kontratını bile hazırlayıp Türkiye'ye gönderdi.

SOL BEKLERİNİ YOLLUYORLAR

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sol bek Valentin Barco'nun takımdan ayrılmasına onay verdi ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Ferdi Kadıoğlu transferinin açıklanması sadece resmiyete kaldı.