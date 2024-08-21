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Ferdi Kadıoğlu transferini Brighton cephesi ilan etti! Kontratları Türkiye'ye gönderdiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.08.2024 16:29
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Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için yaptığı görüşmelerde ciddi mesafe kaydetti. Henüz resmiyete dönüşmeyen bu transferde İngiliz ekibinden transfer ilanı gibi bir hamle geldi. Ferdi Kadıoğlu cephesine kontratı bile yollayan Brighton yönetimi, kendi cephesinde transferi resmen noktaladı.

Ferdi Kadıoğlu transferini Brighton cephesi ilan etti! Kontratları Türkiye'ye gönderdiler...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Brighton, Fenerbahçe ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerle neredeyse anlaşma noktasına gelen Brighton'dan ilginç bir hamle yapıldı.

KONTRATI GÖNDERDİLER

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Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun avukatına incelemesi için kontratı gönderdi. Kendi cephelerinde transferi bitirdik gözüyle bakan Brighton yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun kontratını bile hazırlayıp Türkiye'ye gönderdi.

SOL BEKLERİNİ YOLLUYORLAR

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Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sol bek Valentin Barco'nun takımdan ayrılmasına onay verdi ve gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Ferdi Kadıoğlu transferinin açıklanması sadece resmiyete kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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