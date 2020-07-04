Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan'dan açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçından sarı lacivertliler 2-1 kazandı. Galibiyetin ardından maçta 2 gol atan Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

FERDİ KADIOĞLU: NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERDİM

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maça attığı iki golle damga vuran Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Neler yapabileceğimi gösterdim" diyen Ferdi, "Benim için harika bir maçtı, iki gol attım ancak bunu tek başıma yapmadım, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarımızın benim oynamamı istemesinden dolayı da çok mutluyum, beni çok desteklediler. Hocalarımız da beni çok destekliyor ve ben de bugün sahada neler yapabileceğimi gösterdim" dedi.

TOLGAY ARSLAN: İNŞALLAH KALAN HAFTALARDA ŞANS BULURUM

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Tolgay, "Kendi adıma çok iyi bir maçtı, uzun zamandır oynamıyorum ama en üst seviyede oynamadığımı biliyorum. İnşallah kalan haftalarda şans bulurum ve takıma daha fazla katkı sağlarım" dedi.

En iyi noktada bitirmek istediklerini vurgulayan Tolgay Arslan, "Maçın ilk yarısında kontrol tamamen bizdeydi; ikinci yarıda konsantarasyonumuzu kaybettik ama ona rağmen kazandık. Sezonu en iyi sıralamayla tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

