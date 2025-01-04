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  4. Ferdi Tayfur'a son veda! Şarkıları söylendi gözyaşları sel oldu! Tören alanında izdiham... İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay böyle anlattı

Ferdi Tayfur'a son veda! Şarkıları söylendi gözyaşları sel oldu! Tören alanında izdiham... İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay böyle anlattı

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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefat haberi sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğdu. Ferdi Tayfur bugün AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Hayranları AKM önünde saatler öncesinde toplanmaya başladı.

"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı.

FERDİ

Organ yetmezliği sebebiyle 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçı için ilk tören AKM'de başladı. Ferdi Tayfur'un naaşı AKM sahnesine getirildi.

AKM

Ferdi Tayfur'un hayranları saatler öncesinde AKM önüne gelmiş ve usta sanatçının şarkılarını söylemeye başlamıştı.

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CENAZE PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yaşandı. Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde düzenleneceği duyurulan cenaze namazı için yeni adres belirlendi.

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Tayfur'un cenaze namazı Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olmasından dolayı izdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.

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Anma töreninin ardından ikindi namazıyla birlikte cenaze namazı kılınacak. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.

AKM ÖNÜNDEN ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ferdi Tayfur'a veda için adeta izdiham yaşanıyor. AKM önünden mezarlığa ücretsiz ulaşım da sağlandığı açıklandı.

Cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.

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“ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ BUGÜN UĞURLUYORUZ”

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. İsmin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok değerli bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir dönemin devrin insanları kendi iç dünyalarını dışa onun sözleriyle onun şarkılarıyla vurmuşlardı. Onu içtenleştirmiş, kabullenmiş ailelerinden biri gibi yapmıştı ve ona ‘Ferdi Baba’ demişlerdi. Ki bu aziz millet herkesi bu kadar içten bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade ve bir o kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Tüm sanat dünyamızın halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.”

Anma törenine Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih Kısaparmak ve Yavuz Bingöl gibi isimler katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

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İbrahim Tatlıses; "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti. Ferdi Tayfur’un çok ekmeğini yedim… Mekânı cennet olsun" diye konuştu.

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Gencebay ise; "Çok hastayım arkadaşlar. Çok üzgünüz son görevimizi yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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Güle güle,büyük ses.
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