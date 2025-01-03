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Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Detaylar belli oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.01.2025 22:04
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin 'yoğun katılım' nedeniyle değiştiği öğrenildi. Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. İşte o detaylar...

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Detaylar belli oldu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Antalya’dan İstanbul'a getirildi. 79 yaşında vefat eden Tayfur'un cenazesi kargo terminalinde kızı Tuğba Dınız ve kardeşi Funda Doğrul tarafından teslim alındı.

Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı. Daha önce Emirgan Çınaraltı Camii’nde düzenleneceği duyurulan cenaze namazı için yeni adres belirlendi.

CENAZE PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

Tayfur'un cenaze namazı Emirgan'daki caminin avlusunun küçük olmasından dolayı izdiham yaşanabileceği endişesiyle Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne alındı.

Ünlü sanatçının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze programının yarın saat 12.00’de AKM’de düzenlenecek bir anma töreniyle başlayacağını açıklamıştı. Anma töreninin ardından ikindi namazıyla birlikte cenaze namazı kılınacak. Ferdi Tayfur, son yolculuğuna Yeniköy Aile Mezarlığı’nda uğurlanacak.

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Ferdi Tayfur program
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