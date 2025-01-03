Ferdi Tayfur'un cenazesi teslim alındı! Hastane önünde izdiham... Hayranları gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi hastaneden alındı. Hastane önünde toplanan yüzlerce kişi, usta sanatçıyı gözyaşları ve şarkılarıyla uğurladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşamını sürdüren arabesk müzik sanatçısı ve bestekar 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta tansiyon rahatsızlığı sebebi ile ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tayfur, 17 Aralık'ta ailesinin isteği ve uzman doktorların tavsiyesiyle ilk olarak ambulans helikopterle havalimanına, ardından ambulans uçak ile Antalya'ya sevk edilmişti.

Usta sanatçı, organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından sevenleri hastane önünde toplandı. Sık sık "Ferdi baba" sloganları atan sevenleri, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Klasik bir minibüsle hastaneye gelenler de, açtığı duygu yüklü şarkıları sevenlerine dinletti.

ŞARKILARIYLA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Tayfur'un cenazesi 23.30 sıralarına hastanenin morgundan cenaze aracına koyulup kalabalığın bulunduğu alana getirildi. İzdihamın yaşandığı alanda Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İlker Arslan da alana gelerek Tayfur'un ailesine baş sağlığı diledi.

Bu sırada Tayfur'un yakınları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü, helallik alınması ve duaların ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi şarkıları eşliğinde hastane alanından götürüldü. Yine sevenlerine bir esnaf tarafından lokma ikramı yapıldı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Öte yandan Tayfur'un cenazesinin, cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır