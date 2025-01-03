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  4. Ferdi Tayfur’un cenazesi uçakla İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Ferdi Tayfur’un cenazesi uçakla İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

03.01.2025 13:54
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Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi. 79 yaşında hayatın kaybeden Ferdi Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Ferdi Tayfur’un cenazesi uçakla İstanbul’a getirildi! Kızı teslim aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine 16 Aralık gecesi bu kente sevk edildi.

SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.38'te yaşamını yitirdi. Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri, hastane önüne geldi. Kimileri hastane önünde park ettikleri araçlarında Tayfur'un parçalarını dinleyerek gözyaşı döktü.

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Ferdi Tayfur’un cenazesi bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına getirildi. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi kızı Tuğba Dınız eşliğinde teslim alınarak cenaze aracına konuldu.

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AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur’un cenazesi, Sarıyer’de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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