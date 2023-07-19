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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısı hakkında şok eden sözler! "Eve kilitleyip yumrukladın"

19.07.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bıraktığını duyurmasının ardından tesettüre girdiği haberleriyle gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda nişanlısından ayrılan Tuğçe Tayfur bu kez nişanlısı hakkında şok eden itiraflarda bulundu. Şiddete maruz kaldığını dile getiren Tayfur, nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Nişanlısı Burak Kalfa ile ayrılığı gündemden düşmeyen Tayfur, sosyal medya hesabında bazı itiraflarda bulunarak eski nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldığını dile getirdi.

"BEN GEMİLERİ YAKTIM ARTIK"

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Burak Kalfa nişanlanmış, çift bir ayrılıp bir barışmasıyla gündeme gelmişti. Son aldıkları karar ile nişanlısı Burak Kalfa ile yollarını ayıran Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında nişanlısı hakkında şok eden itiraflarda bulundu. Tayfur, Burak Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı da aldı.

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Tuğçe Tayfur paylaşımında, "Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalamayacağım! Senin nasıl bir adam olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kitlediğin günler için, beni yumruklayıp 'Şimdi dediğim mekana çıkacaksın' dediğin günler için, adımı kullandığın günler için, annemi, babamı ve beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!" sözlerine yer verdi.

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SAHNELERİ BIRAKMIŞTI

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un şarkıcılık yapan 34 yaşındaki kızlar Tuğçe Tayfur, sahneleri bıraktı. Bu sektörde yıllarca yaşadıkları zorluklardan bahseden Tayfur, "Maneviyatım ağır basıyor, şampanya gönderilmesi bana ağır geliyor" demişti.

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Evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. 15 gün sonra nişan atan Tayfur sonra sevgisiyle yeniden barışmıştı. Ancak bu barışmada uzun sürmedi ve Tuğçe Tayfur Burak Kalfa ile ayrıldıklarını duyurdu.


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