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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması! "Örtünmek bu değil"

22.03.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur’un tesettürlü fotoğrafı çok konuşulmuştu. Sosyal medya hesabından barıştığı nişanlısıyla fotoğrafını paylaşan Tayfur’un başörtülü olması dikkat çekmişti. Ünlü isim “İnsanları yanlış yönlendirmeyelim” dedi ve konu ile ilgili ilk kez konuştu.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'dan tesettür açıklaması! "Örtünmek bu değil"

Şarkıları ile hafızalara kazınan Ferdi Tayfur ve Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Necla Nazır’ın kızı olan Tuğçe Tayfur açıklamaları ile sıkça gündeme geliyor. Babasının izinden giden ve şarkıcılığa başlayan Tayfur geçtiğimiz günlerde sahneleri bıraktığını açıklamıştı.

Bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Burak Kalfa ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur’un başörtülü olması dikkat çekmişti. Tayfur konu ile ilgili açıklama yaptı.

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“TESETTÜR BU DEĞİL”

“Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım” diyen ünlü isim “Ağzımdan hiç öyle bi laf çıkmadı. Sadece kendi instagram sayfamda her instagramı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini..” dedi.

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“NEFSİMLE MÜCADELE EDİYORUM”

35 yaşındaki Tuğçe Tayfur açıklamasına, “Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar. Sevgiler” sözleri ile devam etti.

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