Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'un olaylı gecesi!

Usta sanatçılar Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'ın evliliği geçtiğimiz yıllarda tek celsede bitmişti. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, boşanma protokolüne göre Taner Şafak'ın çocuğa aylık bin dolar iştirak nafakası ödemesine, ilköğretime başlayınca nafakanın bin 500 dolara çıkarılmasına karar vermişti.

NAFAKANIN İNDİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Şafak, birkaç yıl sonra tekrar dava açarak dört yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin TL'ye indirilmesini istemişti. Şafak, dilekçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin kötüye gittiğini ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu için nafakayı ödemekte güçlük çektiğini belirtmişti.

DAVA KISMEN KABUL EDİLDİ

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Taner Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık nafakanın TL'ye uyarlanarak, 6 bin 500 TL olmasına hükmetmişti. Mahkeme, Taner Şafak’ın çocuk için nafakaya ek olarak ödenmeye başlanacak olan aylık 500 doların kaldırılması talebini ise reddetmişti.

MEKANDA YAKINLAŞTILAR

Tuğçe Tayfur, tüm bunların ardından geçtiğimiz gece Ortaköy'de objektiflere yansıdı. Sahne aldığı mekanda Tayfur'un yanında adının Burak Kalfa olduğu öğrenilen bir erkek de vardı. Mekan içinde samimi oldukları ve yakınlaştıkları iddia edilen ikili, basın mensuplarını görünce bir hayli gerildiler.

"ARAMIZDA BİR ŞEY YOK"

Tayfur, muhabirlerin "Mekan içinde samimi olduğunuz söyleniyor. Neler söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Hayır, kendisi yakın arkadaşım olur. Aramızda bir şey yok" cevabını verdi.

İkili, daha sonra Kalfa'nın aracına binerek oradan ayrıldı.

AŞK DOSYASI KABARIK

Öte yandan Tuğçe Tayfur'un adı, boşanmasından sonra Gökhan Göz ile anılmıştı. Romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte AVM'de bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlenmişti.

Mekan çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere el ele mutluluk pozu veren Tayfur ve Göz, "Arkadaşlar hava biraz soğuk. Daha sonra uzun uzun sohbet ederiz. Her şey gördüğünüz gibi" diyerek, aşk dedikodularını doğrulamıştı.

Gökhan Göz, kısa bir sonra Gülşah Saraçoğlu ile barışmış, böylece Tayfur ile ilişkileri bitmişti.

