Ferencvaros - Viktoria Plzen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Ferencvaros ile Viktoria Plzen, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Groupama Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Önemli bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına Ferencvaros ev sahipliği yapıyor. İki takımın son dönem form durumları dikkat çekiyor.
Ferencvaros, Avrupa Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek etkileyici bir performans sergiliyor. Viktoria Plzen ise bu süreçte zorluklar yaşadı ve 2 maçta mağlubiyet aldı, bu durum takımın güvenini etkileyebilir.
Ferencvaros kadrosunda Endre Botka (Şüpheli) ve Matus Bero (Sakat) yer almıyor.
Viktoria Plzen kadrosunda Matej Vydra (Sakat - Diz Sakatlığı), Vaclav Jemelka (Sakat - Diz Sakatlığı), Marian Tvrdon (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Merchas Doski (Şüpheli), Jan Paluska (Sakat - Ameliyat) ve Florian Wiegele (Şüpheli) yer almıyor.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Ferencvaros 1, Viktoria Plzen 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Ferencvaros 2, Viktoria Plzen 4 gol attı.
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