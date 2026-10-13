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Ferencvaros - Viktoria Plzen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Ferencvaros, Viktoria Plzen ile UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşılaşıyor. İki takımın son maçlardaki performansları bu önemli maça damga vuracak.

Ferencvaros - Viktoria Plzen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
Ferencvaros
Perşembe 22:00
15.10.2026
Viktoria Plzen
Stadyum: Groupama Arena Yayın: tabii Spor

Ferencvaros ile Viktoria Plzen, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Groupama Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Önemli bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına Ferencvaros ev sahipliği yapıyor. İki takımın son dönem form durumları dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
Ferencvaros

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Ferencvaros 1-1 Debreceni Macaristan 1. Ligi B
  • 20.09.2026 Nyiregyhaza Spartacus 1-1 Ferencvaros Macaristan 1. Ligi B
  • 17.09.2026 Celtic 1-3 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi G
  • 12.09.2026 DEAC 0-7 Ferencvaros Macaristan Kupası G
  • 06.09.2026 Ferencvaros 2-2 Ujpest Macaristan 1. Ligi B
Viktoria Plzen

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Viktoria Plzen 3-0 Mlada Boleslav Çekya 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Slavia Prag 2-1 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi M
  • 17.09.2026 Viktoria Plzen 0-3 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi M
  • 13.09.2026 Viktoria Plzen 2-3 Sigma Olomouc Çekya 1. Ligi M
  • 09.09.2026 Hradec Kralove 0-0 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Ferencvaros, Avrupa Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek etkileyici bir performans sergiliyor. Viktoria Plzen ise bu süreçte zorluklar yaşadı ve 2 maçta mağlubiyet aldı, bu durum takımın güvenini etkileyebilir.

Eksik Oyuncular

Ferencvaros

6 eksik
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Endre Botka Şüpheli
Matus Bero Sakat
Sakat Diz Sakatlığı
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Sakat Diz Sakatlığı

Viktoria Plzen

6 eksik
Matej Vydra Sakat Diz Sakatlığı
Vaclav Jemelka Sakat Diz Sakatlığı
Marian Tvrdon Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Merchas Doski Şüpheli
Jan Paluska Sakat Ameliyat
Florian Wiegele Şüpheli

Ferencvaros kadrosunda Endre Botka (Şüpheli) ve Matus Bero (Sakat) yer almıyor.

Viktoria Plzen kadrosunda Matej Vydra (Sakat - Diz Sakatlığı), Vaclav Jemelka (Sakat - Diz Sakatlığı), Marian Tvrdon (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Merchas Doski (Şüpheli), Jan Paluska (Sakat - Ameliyat) ve Florian Wiegele (Şüpheli) yer almıyor.

İkili Rekabet
1 Ferencvaros
2 Beraberlik
1 Viktoria Plzen
  • 25.09.2025 Ferencvaros 1-1 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi
  • 20.02.2025 Viktoria Plzen 3-0 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi
  • 13.02.2025 Ferencvaros 1-0 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi
  • 16.01.2023 Viktoria Plzen 0-0 Ferencvaros Hazırlık Karşılaşmaları

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Ferencvaros 1, Viktoria Plzen 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Ferencvaros 2, Viktoria Plzen 4 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Ferencvaros - Viktoria Plzen maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Ferencvaros - Viktoria Plzen maçı saat kaçta?

22:00

Ferencvaros - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Ferencvaros - Viktoria Plzen maçında hangi oyuncular eksik?

Ferencvaros'ta Matus Bero, Endre Botka ve iki oyuncu; Viktoria Plzen'de Matej Vydra, Vaclav Jemelka, Marian Tvrdon, Jan Paluska, Merchas Doski ve Florian Wiegele eksik.

Ferencvaros ve Viktoria Plzen'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
ferencvaroş
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