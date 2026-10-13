Ferencvaros - Viktoria Plzen Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros Perşembe 22:00 Viktoria Plzen

Ferencvaros ile Viktoria Plzen, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Groupama Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Önemli bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına Ferencvaros ev sahipliği yapıyor. İki takımın son dönem form durumları dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri Ferencvaros tüm kulvarlar Ferencvaros 1-1 Debreceni Macaristan 1. Ligi B

Nyiregyhaza Spartacus 1-1 Ferencvaros Macaristan 1. Ligi B

Celtic 1-3 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi G

DEAC 0-7 Ferencvaros Macaristan Kupası G

Ferencvaros 2-2 Ujpest Macaristan 1. Ligi B Viktoria Plzen tüm kulvarlar Viktoria Plzen 3-0 Mlada Boleslav Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 2-1 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi M

Viktoria Plzen 0-3 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi M

Viktoria Plzen 2-3 Sigma Olomouc Çekya 1. Ligi M

Hradec Kralove 0-0 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Ferencvaros, Avrupa Ligi'nde son 5 maçta 4 galibiyet elde ederek etkileyici bir performans sergiliyor. Viktoria Plzen ise bu süreçte zorluklar yaşadı ve 2 maçta mağlubiyet aldı, bu durum takımın güvenini etkileyebilir.

Eksik Oyuncular Ferencvaros 6 eksik Endre Botka Matus Bero Viktoria Plzen 6 eksik Matej Vydra Vaclav Jemelka Marian Tvrdon Merchas Doski Jan Paluska Florian Wiegele

Ferencvaros kadrosunda Endre Botka (Şüpheli) ve Matus Bero (Sakat) yer almıyor.

Viktoria Plzen kadrosunda Matej Vydra (Sakat - Diz Sakatlığı), Vaclav Jemelka (Sakat - Diz Sakatlığı), Marian Tvrdon (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Merchas Doski (Şüpheli), Jan Paluska (Sakat - Ameliyat) ve Florian Wiegele (Şüpheli) yer almıyor.

İkili Rekabet 1 Ferencvaros 2 Beraberlik 1 Viktoria Plzen Ferencvaros 1-1 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi

Viktoria Plzen 3-0 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi

Ferencvaros 1-0 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi

Viktoria Plzen 0-0 Ferencvaros Hazırlık Karşılaşmaları

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Ferencvaros 1, Viktoria Plzen 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Ferencvaros 2, Viktoria Plzen 4 gol attı.