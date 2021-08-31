Ferhan Şensoy fotoğrafta yaşayan tek isimdi! 32 yıl önce...

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İç kanama geçiren usta oyuncu 2 Temmuz'dan bu yana hastanedeydi.

Usta oyuncunun ölümü İstanbul'u Satıyorum' adlı tiyatro oyununda Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Öztekin ve Baykal Kent'le çekilen fotoğrafını akıllara getirdi.

Fotoğrafta hayatta olan son kişi Şensoy'un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

KAVUĞU MÜNİR ÖZKUL'DAN ALMIŞTI

Kendi tiyatro topluluğu Ortaoyuncular'ı 1980'de kuran Şensoy, 1989'da Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmıştı. Sanatçı, Türk tiyatrosu için önemini halen koruyan kavuğu, 2016'da oyuncu Rasim Öztekin'e devretmişti.





