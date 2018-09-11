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Ferhan Şensoy kızının düğününe gitmedi mi? Kızı açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 09:52 | Son Güncelleme

Önce kardeşi Derya Şensoy'un ardından babası Ferhan Şensoy'un düğünü gelmediği iddia edildi! Yeni gelin Ferhan Şensoy iddialara sosyal medyadan hesap verdi

Ferhan Şensoy kızının düğününe gitmedi mi? Kızı açıkladı

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile 6 Eylül'de evlendi.

Fransız Bahçeleri'nde gerçekleşen düğüne baba Ferhan Şensoy'un katılmadığı iddia edilmişti...

Derya Şensoy'dan düğün açıklamasıDerya Şensoy'dan düğün açıklaması

Yeni gelin Müjgan Ferhan Şensoy, iddialara sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi:

"Cem, Elif, Babam, Ben
“Babanız düğünde yok muydu?” demişsiniz, sizce mümkün mü böyle bir şey? Bizimkisi çok romantik bir baba-kız aşkı, hiçbir şeyle kıyaslanamaz!

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Babaannemin annesi “Rukiye Nine” zamanında Ünye’nin en uzun kızıymış, ayağıma topuğu da giyince Rukiye Nine’yi hiç aratmadım sanırım. Canım babam başımızın tacı, iyi ki varsın, daha nice güzel günlerde birlikte olacağız, seni çok ama çok seviyorum!"

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