Ferhan Şensoy kızının düğününe gitmedi mi? Kızı açıkladı

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal’ın kızları Müjgan Ferhan Şensoy üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile 6 Eylül'de evlendi.

Fransız Bahçeleri'nde gerçekleşen düğüne baba Ferhan Şensoy'un katılmadığı iddia edilmişti...

Yeni gelin Müjgan Ferhan Şensoy, iddialara sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi:

"Cem, Elif, Babam, Ben

“Babanız düğünde yok muydu?” demişsiniz, sizce mümkün mü böyle bir şey? Bizimkisi çok romantik bir baba-kız aşkı, hiçbir şeyle kıyaslanamaz!

Babaannemin annesi “Rukiye Nine” zamanında Ünye’nin en uzun kızıymış, ayağıma topuğu da giyince Rukiye Nine’yi hiç aratmadım sanırım. Canım babam başımızın tacı, iyi ki varsın, daha nice güzel günlerde birlikte olacağız, seni çok ama çok seviyorum!"

