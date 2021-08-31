Ferhan Şensoy neden öldü, hastalığı nedir? Ferhan Şensoy kimdir, nerelidir ve kaç yaşındaydı?

Uzun süredir hastanede tedavi gören usta oyuncu Ferhan Şensoy'un ölüm haberi kahretti. Kısa zaman önce yakın arkadaşı Rasim Öztekin'i kaybeden Ferhan Şensoy, maalesef aramızdan ayrıldı. Ferhan Şensoy'un ölüm sebebine dair hastaneden açıklama geldi.

FERHAN ŞENSOY NEDEN ÖLDÜ?

Ortaoyuncular, yaptığı paylaşımla Ferhan Şensoy'un dün gece bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, Temmuz 2021'de hastaneye kaldırılmıştı. Haziran ayında yaptırdığı anjiyonun ardından yara bölgesinde oluşan bir komplikasyon sebebiyle tedavi altına alınan Ferhan Şensoy'un sağlık durumu iyiye gidiyordu. Ancak usta oyuncu Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede 31 Ağustos 2021'de yaşamını yitirdi.

İstanbul Tıp Fakültesi 70 yaşındaki oyuncunun ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu açıkladı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

26 Şubat 1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni; babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba Belediye başkanlığı yapmıştır.

İlk öykü ve şiirleri Soyut ve Yeni Ufuklar dergilerinde 1969'da yayımlanan Ferhan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970'de oynanmaya başladı.

Bir süre Galatasaray Lisesi'nde okuyan Ferhan Şensoy, 1970'te Çarşamba Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1971'de Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. 1972-1975 yıllarında Kanada ve Fransa'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Andre-Louis Perinetti, Jerome Savary gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adındaki oyunuyla 1975 yılında En İyi Yabancı Yazar ödülünü alan Ferhan Şensoy, aynı yıl Türkiye'ye geri döndü.



1976'ta ilk televizyon skeçlerini yazan Ferhan Şensoy, bu skeçlerde bir garson rolüyle ilk kez televizyonda boy gösterdi. 1978 yılında yazdığı Bizim Sınıf adındaki televizyon dizisi ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyatını tezyif ettiğinden dolayı TRT tarafından yasaklandı. Ferhan Şensoy, sonrasında Ferhan Şensoy'un diğer televizyon dizileri de yayından kaldırıldı; 1979 yılında Sizin Dershane dizisini hazırlayan Ferhan Şensoy, 2005'te sayıları 15'i bulan kitaplarının ilki olan Kazancı Yokuşu 1977'da yayımlandı. 1980'de Ortaoyuncular'ı kuran Ferhan Şensoy, bugüne dek 50'yi aşkın oyunun oynandığı Ortaoyuncular bünyesinde Nöbetçi Oyuncular adındaki bir gençlik grubu kurarak yeni tiyatro sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulundu.



1989'da Münir Özkul'dan Kel Hasan Efendi'nin Ortaoyuncuları Kavuğunu devralan Ferhan Şensoy, 1990 yılında Küçük Sahne'ye taşınan Ortaoyuncular, 1989 yılında tarihi SES tiyatrosunu onartmasının ardından SES-1885 tiyatrosuna taşındı.

1977 yılında ilk filmi Kızını Dövmeyen Dizini Döver'i çeken Ferhan Şensoy, 1986 yılında Parasız Yaşamak Pahalı oyununu film senaryosu olarak tekrardan yazdı ve yönetmen koltuğunda oturdu. Bir Bilen filminin senaryosunu yazan Ferhan Şensoy, filmde hem oyunculuk hem de yönetmenlik yaptı. 1990 yılında Sezen Aksu ile Büyük Yalnızlık filminde oynayan Ferhan Şensoy'un 1987 yılında yazıp yönettiği Muzır Müzikal adlı müzikal, birçok kesimin tepkisini çekti.



7 Şubat 1987 yılında oyunun 77. gösterisinin ardından sahnelendiği Şan Tiyatrosu şüpheli bir biçimde yandı. Ferhan Şensoy ise 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sene yazıp sahnelediği Ferhangi Şeyler adındaki tek kişilik gösterisi 2004 yılında 1530. gösterime ulaştı.



1980'de oyuncu Derya Baykal ile evlenen Ferhan Şensoy, 1989 yılında kızı Müjgan Ferhan, 1990 yılında Neriman Derya'yı dünyaya getirdi. Ferhan Şensoy ve Derya Baykal birlikteliği ise 2004'te sona erdi.



Oyunları Ve Filmleri

Kiralık Oyun 2005-..(sürüyor)

Uzun Donlu Kişot 2004-2005

Beni Ben mi Delirttim? 2003-...(sürüyor)

Fername 2007-...(sürüyor)

Kötü Çocuk - 2007-...(sürüyor) Ali Çatalbaş.

Aşkımızın Son Durağı 2006-...(sürüyor)

Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 2001-2002

Fişne Pahçesu 2000-2002

Şu An Mutfaktayım 1999-2000

Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003

Kahraman Osman 2002-2003

Kökü Bitti Zıkkım Zulada 2001-2002

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996, Anca Visdei

Felek Bir Gün Salakken 1995-... (Sürüyor)

Üç Kurşunluk Opera 1995-1996

Parasız Yaşamak Pahalı 1999-2000

Çok Tuhaf Soruşturma 1998-2000

Haldun Taner Kabare - 1997-1998, Haldun Taner

Köhne Bizans Operası 1993

Parasız Yaşamak Pahalı 1993

Güle Güle Godot 1992-1993

Şu Gogol Delisi 1994-1996

Kırkambar Gece Tiyatrosu 1994

Seyircili Seyir Defteri 1994-1995

Soyut Padişah 1989-1990

Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı

Ferhangi Şeyler 1987-...(sürüyor)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz

Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami

Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991

Hayrola Karyola 1985-1986

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1984

Kiralık Oyun 1983

İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986-Karl Valentin, Ferhan Şensoy

Muzır Müzikal 1986

Eşek Arıları 1986 - Aristophanes

İstanbul'u Satıyorum 1980-1985

Şahları da Vururlar 1980-1985

Şans Kapıyı Kırınca - Kuddusi Yurdum (2005)

Pardon - İbrahim (2005)

KöşeDönücü - Köşedönücü (1988)

Eski Moda Komedya 1983- Aleksiev Arbuzov

Anna'nın 7 Günahı 1983-1984-Bertolt Brecht

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981 - 1983



